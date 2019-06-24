Спецназ ВСУ прошел сертификацию НАТО

Украина становится все ближе к мечте

140-й центр Сил специальных операций ВСУ сдал Литве экзамен на сертификат SOF и теперь может привлекаться в силы быстрого реагирования НАТО. Об этом сообщает украинский милитаристский портал со ссылкой на свои источники в Генштабе ВСУ.

Это означает, что в случае начала конфликта, украинских спецназовцев могут бросить в горячую точку, где они пять дней будут сдерживать натиск противника до начала операции. Если же начнется полноценная война, "жариться в пекле" придется целый месяц.

В настоящее время украинские военные активно принимают участие в учениях НАТО, однако говорить о соответствии ВСУ стандартам альянса, мягко говоря, НАТО. Только недавно разразился скандал с БТР-4, броню которого начальник 85-го военного представительства МОУ Олег Плющаков назвал мусором, после того, как листы стали расстреляли из винтовок.