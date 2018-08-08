Машину уже собирают в Харькове

Пока Россия модернизирует советские БТР-80 до уровня БТР-82А, делает БТР-87 и мечтает о сотне "Курганцев", Украина продолжает работу над своими бронетранспортерами.

Во времена СССР на территории Украинской Советской Республики был построен не один славный завод, где производили бронетехнику. В частности, Завод имени В.А Малышева в Харькове, где начальник КБ танкостроения создал в 1939 г. лучший танк Второй мировой войны Т-34.

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Но теперь в Харькове строят машины для войны с Россией. Как написал в своем Facebook Петр Порошенко, первый экспериментальный комплекс модернизированного БТР-4МВ1 уже собирают на заводе имени Малышева – на данный момент идет сварка нижней части корпуса машины.

"Сварщики, слесари должны соединить более 1700 деталей, 400 из которых бронированные... Продолжаем усиливать обороноспособность украинской армии!" – с гордостью пишет Порошенко.

Кроме того, готовится к сварке "экспериментальный корпус" БТР-3, представляющего собой модернизированную версию советского БТР-80.



О каких экспериментальных образцах говорит Порошенко не совсем понятно. БТР-4 "Буцефал" поступил на вооружение ВСУ еще в 2011 г., после этого он несколько раз модернизировался – на машину устанавливали то боевой модуль "Шквал", то "Гром", то "Парус". Осенью прошлого года была представлена последняя версия БТР-4МВ1 с комплектом навесной брони и решетчатым экраном на боевом модуле. А также 450-сильным двигателем Deutz BF6M1015CP. Он и разъезжает на видео, выложенном Порошенко.

Что касается БТР-3, то его в армии знают вообще с 2001 года. Возможно, украинский президент под словом "экспериментальный" имел в виду БТР, построенный без российских деталей, от которых Киев отказался после 2014 года.

В ВСУ новых БТР, по сути, и не видели. Основную часть "четверок" не без проблем получил Ирак, еще около 50 забрал Порошенко для своей Нацгвардии. Сейчас, по данным СМИ, выполняется заказ на производство 154 машин для ВСУ, про них, видимо, и говорил президент Украины.

С БТР-3 дела обстоят получше. Полсотни у Нацгвардии и столько же в ВСУ. Производитель утверждает, что дорабатывал машину, основываясь на боевом опыте, полученном солдатами в Донбассе.

Теперь предстоит выяснить, хватит ли у Киева денег на недешевого "Буцефала". Пока основные бронетранспортеры в армии Украины – БТР-80 и БТР-70.