В "Дружбу" снова попала грязная нефть

На участке трубопровода в Польше заметили примеси

Нефтяной скандал, развязанный Белоруссией в мае, продолжается. В трубопровод "Дружба" снова попали хлорорганические вещества.

Их содержание превышено на участке в Польшу, сообщили РБК в "Транснефти". Излишки обнаружены 19 июня в приемно-пропускном пункте "Адамова застава". Там нефть из Белоруссии идет в Польшу.

Сырье взяли на анализ, после чего выяснилось, что допустимого уровня хлороганики превышен в 60 ppm (частиц на миллион). Прокачка нефти была приостановлена.

Вечером снова взяли образец нефти. Проба показала 4 ppm. Только после этого трубу открыли. Это произошло утром 20 июня.

Напомним, неприятная история началась в 20-х числах апреля. Из-за примесей в российской нефти на белорусском предприятии вышло из строя оборудование. Позже выяснилось, что сырье испортили специально, дабы скрыть следы хищения.