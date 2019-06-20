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В "Дружбу" снова попала грязная нефть

Фото ИТАР-ТАСС/ Виктор Толочко
На участке трубопровода в Польше заметили примеси

Нефтяной скандал, развязанный Белоруссией в мае, продолжается. В трубопровод "Дружба" снова попали хлорорганические вещества. 

Их содержание превышено на участке в Польшу, сообщили РБК в "Транснефти". Излишки обнаружены 19 июня в приемно-пропускном пункте "Адамова застава". Там нефть из Белоруссии идет в Польшу.

Сырье взяли на анализ, после чего выяснилось, что допустимого уровня хлороганики превышен в 60 ppm (частиц на миллион). Прокачка нефти была приостановлена. 

Вечером снова взяли образец нефти. Проба показала 4 ppm. Только после этого трубу открыли. Это произошло утром 20 июня. 

Напомним, неприятная история началась в 20-х числах апреля. Из-за примесей в российской нефти на белорусском предприятии вышло из строя оборудование. Позже выяснилось, что сырье испортили специально, дабы скрыть следы хищения.  

Ксения АНДРЕЕВА
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