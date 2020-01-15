Российский лидер очаровал посланцев Киева своей осведомленностью

В ходе переговоров на саммите в Париже 9 декабря 2019 г. по сохранению транзита нашего газа через украинскую территорию президент РФ Владимир Путин продемонстрировал глубокие знания в данной области, чем поразил представителей Незалежной. Об этом рассказал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Он поведал изданию "Гордон" о своей единственной встрече с главой России, восхитившись тем, что тот "сыпал деталями на тему украинско-российских газовых отношений, знал все суммы и ставки".

"То, что Путин знал детали газовых вопросов, – лишний раз доказывает, как для России важна эта тема. Мое впечатление о президенте России: он хочет сам разбираться в деталях, хочет показывать себя как человека, который знает, о чем говорит", – сказал пан Витренко.

По его признанию, он впервые общался с главой РФ и, наверное, в последний раз.



"Я был, честно говоря, немножко в шоке. <…> Не каждый день приходится спорить с Путиным", – подчеркнул топ-менеджер.

Ранее в этом же интервью он заявил, что Москва до последнего тянула с подписанием нового контракта по транспортировке газа по ГТСУ якобы из-за того, что не хотела, чтобы украинская казна пополнялась за счет российского топлива.