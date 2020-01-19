Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Украинцы опозорились из-за баек про купание Путина на Крещение

Украинцы опозорились из-за баек про купание Путина на Крещение
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Фантазеров из Незалежной подняли на смех

Украинские журналисты, судя по всему, забыли о том, что в прошлом году большой специалист по горячительным напиткам и тогдашний глава государства Петр Порошенко не рискнул лезть в ледяную прорубь и демонстрировать свой далекий от совершенства торс.

В святой день СМИ Незалежной отчего-то решили осветить события в России, забыв о собственном президенте Владимире Зеленском. Так, одиозный "Обозреватель" выкатил конспирологический материал о том, что российский лидер Владимир Путин "сбежал" в Берлин, чтобы не окунаться в прорубь на Крещение, которое православные христиане празднуют 19 января. Исходя из логики горе-журналистов Украины, глава РФ использовал международную пресс-конференцию по урегулированию ситуации в Ливии исключительно как удобный предлог.

При этом о купании Владимира Зеленского, который ранее не упустил возможности сверкнуть красными трусами на пляже в Одессе и освежиться в фонтане, украинские издания скромно молчат. Судя по всему, лидер Незалежной не захотел присоединиться к народу и последовать давней традиции.

Жалкие попытки провокаторов разглядеть тайный смысл в поездке Путина в Берлин вызвали у пользователей смех.

"Что ни заголовок, то - "шедевр"! ))))))) Пьяные ****** макаки )))" "да большей бред было сложно написать", – высказались читатели украинского сайта.

С сарказмом на публикацию отреагировала и журналистка Юлия Витязева.

"Путин, чтоб не купаться в проруби на Крещение, замутил международную конференцию по Ливии и сбежал в Берлин", – написала она в своем телеграм-канале.

Напомним, в прошлом году Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях и окунулся в прорубь в Подмосковье. Петр Порошенко же не рискнул погружаться в ледяную воду и отделался открыткой с поздравлениями, за что украинцы разнесли его в пух и прах.

Фоторепортаж
Путин нырнул в прорубь
Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Утро.ру за 10 лет из интересного новостного ресурса превратилось в желтушную помойку. И откуда таких "корреспондентов" сюда набрали?
Гость
Ответить
Этот Пу все свой торс старческий демонстрирует .не президент , а э.....т какой то .
Гость
Ответить
Русский есть русский - д.....л..И н....к....см ниже .
Гость
Ответить
Почему русских так волнует , что и про что говорят украинцы . В России Украина с языка не сходит последние 5 лет . Смотрите вы в свою тарелку!
Гость
Ответить
Хохол есть хохол - дебил и недоносок.
Гость
Ответить
Придурковатые хохлы! Вместо того, чтобы наблюдать за своми презиками-евреями, с упоением смотрят, что делает Путин! Оно и понятно, евреи не крестятся и не окунаются в купель. Странно то, что в 40-а миллионной украине не могут найти найтиодного украинца, который стал бы президентом! Все Вальцманы, Гройсманы, Зеленские!
1
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Смерть отменяется: Заворотнюк закатила вечеринку

Семья звезды сериала "Моя прекрасная няня" отметила радостное событие в больнице

"Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах

Артистка похвасталась загорелым телом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей