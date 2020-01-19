Фантазеров из Незалежной подняли на смех

Украинские журналисты, судя по всему, забыли о том, что в прошлом году большой специалист по горячительным напиткам и тогдашний глава государства Петр Порошенко не рискнул лезть в ледяную прорубь и демонстрировать свой далекий от совершенства торс.

В святой день СМИ Незалежной отчего-то решили осветить события в России, забыв о собственном президенте Владимире Зеленском. Так, одиозный "Обозреватель" выкатил конспирологический материал о том, что российский лидер Владимир Путин "сбежал" в Берлин, чтобы не окунаться в прорубь на Крещение, которое православные христиане празднуют 19 января. Исходя из логики горе-журналистов Украины, глава РФ использовал международную пресс-конференцию по урегулированию ситуации в Ливии исключительно как удобный предлог.

При этом о купании Владимира Зеленского, который ранее не упустил возможности сверкнуть красными трусами на пляже в Одессе и освежиться в фонтане, украинские издания скромно молчат. Судя по всему, лидер Незалежной не захотел присоединиться к народу и последовать давней традиции.

Жалкие попытки провокаторов разглядеть тайный смысл в поездке Путина в Берлин вызвали у пользователей смех.

"Что ни заголовок, то - "шедевр"! ))))))) Пьяные ****** макаки )))" "да большей бред было сложно написать", – высказались читатели украинского сайта.

С сарказмом на публикацию отреагировала и журналистка Юлия Витязева.

"Путин, чтоб не купаться в проруби на Крещение, замутил международную конференцию по Ливии и сбежал в Берлин", – написала она в своем телеграм-канале.

Напомним, в прошлом году Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях и окунулся в прорубь в Подмосковье. Петр Порошенко же не рискнул погружаться в ледяную воду и отделался открыткой с поздравлениями, за что украинцы разнесли его в пух и прах.