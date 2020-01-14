Искупаться в проруби нужно в ночь с 18 на 19 января

Крещение или Богоявление – один из двенадцати главных христианских праздников, он отмечается 19 января. Верующие считают, что крещение Иисуса Христа состоялось, когда ему было 30 лет. Крестил Господа пророк Иоанн Предтеча, которого называют также Иоанном Крестителем.

Этот праздник иногда называют Богоявлением в память о чуде, произошедшем прямо во время Крещения: на Христа сошел с небес Святой Дух. Точное место, где проходил обряд, не установлено, однако известно, что произошло это на реке Иордан. Праздник Крещения начали отмечать еще при жизни апостолов – учеников Иисуса Христа, напоминает УНИАН.

Праздник начинается вечером 18 января, в крещенский сочельник. В этот день принято строго поститься, а за ужином семья собирается за столом, чтобы съесть постную кашу с медом, сухофруктами и орехами. Она называется сочиво или кутья. В этот день также нужно сходить в церковь. В старину, вернувшись с праздничного молебна, принято было рисовать мелом или свечным воском кресты над окнами и дверями. Также 18 января нужно хорошенько убраться в доме и приготовить побольше еды, чтобы не стряпать в праздничный день.

Главная крещенская традиция – купание в проруби в ночь с 18 на 19 число. Так, в Мурманской области окунуться можно будет на специально оборудованных площадках в семнадцати районах региона, сообщает FlashNord.

Однако не все рискнут погрузиться в холодную воду. Священники напоминают, что этот обряд вовсе не является обязательным для всех верующих. Считается, что на Крещение вода всей Земли освящается, поэтому ночью можно будет принять ванну или душ – это тоже пойдет на пользу, отмечают "Высокогорские вести".

Кроме того, в этот праздник принято брать в храмах святую воду. Это можно сделать после ночного богослужения, в полночь с 18 на 19 число или днем 19 января. В праздничный день нельзя ссориться с близкими людьми, предупреждает портал AmurMedia.ru. Кроме того, считается, что случайные гости в этот день принесут с собой достаток и благополучие на весь наступивший год.



