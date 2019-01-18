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Крещение: праздничные традиции и приметы

Фото: www.globallookpress.com
Россиян ждет самый яркий праздник зимы

Праздник Крещения Господня отмечается 19 января, посвящается он крещению Иисуса Христа Иоанном Предтечей в водах реки Иордан. В этом году он выпал на субботу, поэтому желающих поучаствовать в крещенских купаниях, по-видимому, будет особенно много.

В России, как и в ряде других стран, популярны крещенские купания. Верующие трижды с молитвой окунаются в прорубь (иордань) – либо в ночь на 19 января, либо в сам праздник Богоявления (другое название Крещения). Перед праздником на реках и озерах делают проруби, часто в форме креста, и священнослужители читают над водой особую молитву. Считается, что вода на богоявление смывает накопленные грехи и обновляет душу и тело.

Священники предупреждают, что купание в проруби – дело строго добровольное. Для верующих христиан в этот праздник главное – сходить на службу в церкви, исповедоваться, причаститься и взять крещенскую воду. 

Крещенская вода хранится весь год, верующие берут ее из храмов, чтобы пить как лекарство, а также окроплять дом от злых духов. Пьют освященную воду строго натощак и с молитвой. 

С праздником Богоявления связаны и погодные приметы. Ясная и холодная погода на Крещение означает, что лето будет сухим, пасмурная и холодная сулит хороший урожай. Полнолуние в крещенскую ночь обещает весеннее половодье, а вот теплая погода – плохая примета, она предвещает беды и болезни, отмечает РИА Томск.

Крещенский сочельник (вечер перед праздником) – последний день святочных гаданий. Считается, что именно сегодня можно с большой достоверностью узнать о своем будущем. 

Как сообщает телеканал "360", не все россияне готовы с головой нырять в ледяную воду. Результаты интернет-голосования на портале "Батюшка-онлайн" показывают, что более чем из 1,5 тыс. пользователей окунаться в иордань будут 14,12%, откажутся от ледяной купели 70,44%, еще 15,44% пока не приняли решения.

Валентина МАЙОРОВА
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