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Французы призвали Европу снять санкции с России

Фото: www.globallookpress.com
В Париже в открытую заговорили об отмене ограничений

Французские парламентарии готовы обсудить снятие санкций с России сразу после выборов в Европарламент. Об этом рассказал сопредседатель ассоциации "Франко-российский диалог", кандидат в ЕП от "Национального объединения" Тьерри Мариани.

По его словам, многие французские предприниматели уже устали от ограничений в торговле с Москвой, так как это существенно сокращает их возможности развития и доход. При этом бизнесмены интересуются инвестированием в российский Крым, пишет газета "Известия".

Мариани подчеркнул, что ускорить процесс снятия санкций с России поможет встреча между Путиным и Зеленским, которые могут наладить мирный диалог между Москвой и Киевом, передает "Царьград".

"Я верю, что санкции снимут через два года. Раньше вряд ли получится, всё же болезненные вопросы не решаются вот так, с кондачка",

- добавил депутат.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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