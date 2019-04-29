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США усилят санкции против России

Фото: Утро.ру
Москву заставят расплатиться за склоки в соцсетях

Вашингтон должен усилить давление на Кремль, чтобы отбить у него желание вмешиваться в американские выборы когда-либо в будущем. Об этом заявил глава юридического комитета сената США Линдси Грэм.

"Они (россияне) активно участвовали в выборах 2016 года. Они вновь нацеливаются на нас. Я бы хотел остановить их. И один из способов помешать им – заставить их заплатить", – подчеркнул сенатор в эфире CBS News.

Комментируя доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера о том, что доказательств сговора команды президента Дональда Трампа с Кремлем обнаружено не было, а за так называемое "вмешательство" Москвы многие приняли дискуссии в соцсетях, Грэм предложил не недооценивать опасность.

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com

"Это серьезное дело. Проблема не только в нескольких рекламах на Facebook. Они (русские) успешно натравливали одних американцев на других, манипулируя социальными сетями. Они проникли в почтовую систему избирательного штаба Демократической партии, что нужно расценивать как атаку на всех", – указал Грэм.

По его мнению, Трамп не понимает, как правильно общаться с Россией, поэтому не достигает желаемого результата.

"Нам нужно больше санкций, а не меньше. Сейчас. До 2020 года. Поскольку послание до РФ явно не дошло", – призвал сенатор.

Ранее советник Трампа, его зять Джаред Кушнер, заявил, что расследование Мюллера принесло больше вреда американской власти, чем российское вмешательство в выборы.

Николай ВИКТОРОВ
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