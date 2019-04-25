Чтобы остаться у власти, мистер президент будет действовать в угоду американским русофобам

Указ, который позволит жителям ДНР и ЛНР без лишних хлопот стать россиянами, не обошелся без американской ремарки. В Госдепе США раскритиковали инициативу РФ, назвав ее "провокационной акцией", которая вставляет палки в колеса Минским соглашениям.

Не исключено, что Вашингтон на фоне паспортной лихорадки устроит очередной санкционный обстрел, убив тем самым двух зайцев одновременно, полагает руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов.



По его мнению, данная ситуация выгодна хозяину Белого дома Дональду Трампу. После его реабилитации благодаря спецпрокурору Роберту Мюллеру американские демократы восприняли эту новость в штыки. Мистер президент опасается импичмента. Дабы этого не произошло, ему сейчас необходимо "успокоить ультралевое меньшинство".

"Трамп может использовать ситуацию с паспортами и ввести санкции. Это будет опять не внешнеполитический шаг, а жест, ориентированный на внутриполитическую расстановку сил. У них идет все время внутриполитический торг", – пояснил эксперт в эфире НСН.

Россия все же может избежать ограничительных мер. Однако от нее самой это никак не зависит.

"Если Трамп решит, что введение санкций из-за паспортов как-то успокоит взбесившееся меньшинство демократов, он пойдет на это. Если решит, что с ними можно не считаться, не введет санкции",

– уточнил собеседник.

Напомним, накануне российский лидер Владимир Путин подписал указ, который упрощает получение паспортов РФ на Донбассе. В связи с этим Украина потребовала созвать экстренное заседание Собвбеза ООН, которое пройдет сегодня, 25 апреля.

Ранее категорично высказались против российской инициативы Париж с Берлином.