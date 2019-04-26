Экономика Прибалтики рухнула под давлением антироссийских санкций

Предприниматели и общественные деятели Эстонии не скрывают своей радости: переговоры президента Керсти Кальюлайд с главой Кремля Владимиром Путиным они восприняли как сигнал к восстановлению деловых и культурных связей с Россией. Об этом сообщил посол РФ в Таллине Александр Петров.

"Здесь, в Эстонии, нельзя было не видеть, что это событие было с воодушевлением встречено деловыми кругами и широкой общественностью", – рассказал он.

По словам дипломата, ликованию бизнесменов не могли помешать даже скептики, которые обвиняли Кальюлайд чуть ли не в предательстве национальных интересов и подрыве единства с другими европейскими государствами, настроенными против РФ. Пострадавшим от политических игр предпринимателям надоело терпеть убытки от санкций.

"Лишний раз можно убедиться, сколь негативную роль играют навязанные Европе извне искусственные ограничители, обернувшиеся для Эстонии потерями в сотни миллионов евро, – цитирует РИА "Новости" Петрова. – Надеемся, что эстонские власти прислушаются к голосу национального бизнеса, все громче призывающего вернуться к нормальным, добрососедским отношениям с Россией".

Глава Эстонии нанесла официальный визит в РФ впервые за последние 10 лет. Поводом для поездки стало открытие после ремонта здания посольства страны в Москве. Кроме того, по просьбе Кальюлайд были организованы переговоры на высшем уровне в Кремле. В поездке президента Эстонии сопровождали представители деловых кругов республики.