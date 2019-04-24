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В ООН проигнорировали просьбу Украины

Фото: www.globallookpress.com
Заявив о встрече в Совбезе, представители Незалежной погорячились

Активную деятельность, которую Киев развернул на фоне сегодняшнего указа российского лидера Владимира Путина, не поддержали в Организации Объединенных Наций. Там не намерены созывать Совет безопасности, несмотря на послание постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко.

"Очередным письмом", которое является всего лишь формальной бумажкой, назвали его в постпредстве России, заодно предрешив дальнейшую судьбу депеши. 

"Будет как обычно распространено в качестве документа СБ",

заявил РИА "Новости" осведомитель из российского представительства. Он подчеркнул, что там "не подтверждают информацию о созыве Совбеза по просьбе украинцев". 

Между тем информатор ООН рассказал ТАСС, что никакого запроса со стороны Киева не было.

При этом сведения информагентств разнятся. Так, например, РИА "Новости", ссылаясь на источник, анонсирует экстренную встречу в Совбезе ООН, которая, возможно, состоится 25 апреля.

Ксения АНДРЕЕВА
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