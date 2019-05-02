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В США разработают новые "болезненные" антироссийские санкции

Фото: www.globallookpress.com
В Вашингтоне призвали не ждать "новых признаков враждебных действий" со стороны России

В США продолжают угрожать России новыми рестрикциями. Так, на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США бывший официальный представитель Госдепа Виктория Нуланд заявила о том, что стране необходимо придумать ограничительные меры прежде чем, будет совершено "преступление".

Как передает Forbes, Нуланд также призвала еще сильнее давить на Россию в военной сфере, безосновательно обвинив Москву в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

По ее мнению, США необходимо развернуть ПРО в Европе и всерьез заняться учениями с НАТО в Черном и Балтийском морях. При этом Нуланд предложила дать Москве и "пряник", не исключив возможности снятия санкций.

Полина ИВАНОВА
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