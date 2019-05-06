Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Германии назвали условия для снятия антироссийских санкций

Главное, чтобы между собой договорились Украина и РФ

Ограничительные меры, которые связывают по рукам и ногам бизнес в России и Европе, изживут себя. Однако для этого требуется одно условие, полагает заместитель председателя Бундестага Томас Опперман.

По его словам, для прекращения санкционной войны нужны встречи "нормандской четверки", куда входят  Россия, Германия, Франция и Украина. Еще одним фактором служит соблюдение минских договоренностей, что, впрочем, должно вытекать из вышеназванного сотрудничества.

"Мы, конечно же, должны говорить о санкциях, которые разделяют Россию и Германию. Я убежден, что возникнет возможность этим санкциям положить конец",

цитирует немецкого парламентария ТАСС. Он убежден, что Москва и Киев договорятся насчет "защиты русскоязычного населения на Украине" и "неприкосновенности границ" Незалежной. Это и послужит предпосылкой для ликвидации взаимного санкционного режима.

Фото: www.globallookpress.com

Напомним, санкционную лихорадку Евросоюз подхватил на фоне ситуации на востоке Украины и присоединения к РФ Крыма в 2014 году. Несколько раз Брюссель продлевал ограничения. На что Москва отвечала зеркальными мерами. 

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

Страшная трагедия в Шереметьеве: в катастрофе погибли более 40 человек

В списке жертв есть дети. Большинство умерших находились в хвосте самолета "Москва-Мурманск"

"Ответка за зло": взбесившиеся украинцы радуются из-за погибших в самолете РФ

Пользователи Сети, проживающие в Незалежной, не скупятся на негативные отзывы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей