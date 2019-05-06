Главное, чтобы между собой договорились Украина и РФ

Ограничительные меры, которые связывают по рукам и ногам бизнес в России и Европе, изживут себя. Однако для этого требуется одно условие, полагает заместитель председателя Бундестага Томас Опперман.

По его словам, для прекращения санкционной войны нужны встречи "нормандской четверки", куда входят Россия, Германия, Франция и Украина. Еще одним фактором служит соблюдение минских договоренностей, что, впрочем, должно вытекать из вышеназванного сотрудничества.

"Мы, конечно же, должны говорить о санкциях, которые разделяют Россию и Германию. Я убежден, что возникнет возможность этим санкциям положить конец",

– цитирует немецкого парламентария ТАСС. Он убежден, что Москва и Киев договорятся насчет "защиты русскоязычного населения на Украине" и "неприкосновенности границ" Незалежной. Это и послужит предпосылкой для ликвидации взаимного санкционного режима.

Напомним, санкционную лихорадку Евросоюз подхватил на фоне ситуации на востоке Украины и присоединения к РФ Крыма в 2014 году. Несколько раз Брюссель продлевал ограничения. На что Москва отвечала зеркальными мерами.