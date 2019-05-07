Вена взбунтовалась против штрафных мер

К противникам экономических репрессий примкнули австрийцы. От антироссийских санкций нет никакой пользы, считает журналист Дитмар Машер.

В пример он приводит "дочку" концерна Magna "Питерформ", где выпускаются комплектующие для автомобилей. Продукция компании пользуется спросом, на предприятии задействованы сотни работников: и люди, и роботы.

Между тем, по мнению обозревателя, она страдает от санкций. Не зря ж Советник по торговле посольства Австрии в России Рудольф Лукавски подметил, что они "вредят обеим сторонам".

Материал журналиста в Oberösterreichische Nachrichten богат на цифры. Так, по его подсчетам, Россия за время санкционных распрей лишилась 1% ВВП. Да и Европа терпит колоссальные убытки. Так, в Австрии за каких-то три года, с 2013-го по 2016-й, экспорт сократился почти вдвое: с €3,5 млрд до €1,9 млрд.

Правда, в этом виноваты не только штрафные меры, но и смена курса в целом, который необходимо развернуть, полагает председатель экономической палаты Верхней Австрии Дорис Хуммер. Она также посетовала на внешнеторговый дефицит.

Об уроне, который нанесли ограничения, высказался также представитель земельного совета Верхней Австрии Маркус Ахляйтнер.

"Четыре с половиной года назад они, вероятно, были средством, которое следовало понимать как реакцию на украинский кризис. Однако сейчас баланс отрицательный. Необходимо попытаться снова отойти от санкций и связать это с прогрессом по переговорам с Украиной",

– пояснил он, выразив надежду на экономическую близость, ведь Вена инвестирует в Москву около €6 млрд, уступая лишь Берлину.

К слову, о Германии. Там также ждут прекращения санкционной войны. Накануне председатель Бундестага Томас Опперман назвал условия ее окончания.