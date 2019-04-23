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США навредили сами себе в расследовании "сговора" с Россией

Фото: Утро.ру
Зять Трампа оценил работу Мюллера

Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера в деле о якобы вмешательстве Москвы в американские выборы в 2016 г. больше принесло вред самим США. Об этом заявил советник президента Дональда Трампа и его зять Джаред Кушнер во вторник, 23 апреля, на саммите издания Time в Нью-Йорке.

"Посмотрите на то, что сделала Россия, купив какую-то рекламу на Facebook в попытках посеять разногласия... и это ужасно, но я думаю, что расследование и все спекуляции, которые произошли за последние два года, оказали гораздо более сильное влияние на нашу демократию, чем какие-то объявления в Facebook", – цитирует RT Кушнера.

В итоге дело о "паре рекламных постов" в Сети обернулось 400-страничным докладом Мюллера.


Советник Трампа назвал всю эту историю всего лишь отвлекающим маневром для страны.

Дональд Трамп.  Фото: www.globallookpress.com

Родственника уже поддержал хозяин Белого дома в своем Twitter.

"Отличное интервью Джареда. Приятно, что необычайно умные люди служат нашей стране!" – написал Трамп.


Напомним, Минюст США 18 апреля обнародовал отредактированный доклад по "российскому вмешательству", из которого следовало, что сговора с Москвой в предвыборной кампании в Штатах не было.

Тогда же вице-президент страны Майк Пенс призвал выяснить, являлось ли данное расследование Мюллера вообще законным.

В Кремле в докладе не увидели достаточно аргументированных обвинений в адрес России.

Елена УСОВА
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