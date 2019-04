Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера в деле о якобы вмешательстве Москвы в американские выборы в 2016 г. больше принесло вред самим США. Об этом заявил советник президента Дональда Трампа и его зять Джаред Кушнер во вторник, 23 апреля, на саммите издания Time в Нью-Йорке.

"Посмотрите на то, что сделала Россия, купив какую-то рекламу на Facebook в попытках посеять разногласия... и это ужасно, но я думаю, что расследование и все спекуляции, которые произошли за последние два года, оказали гораздо более сильное влияние на нашу демократию, чем какие-то объявления в Facebook", – цитирует RT Кушнера.

В итоге дело о "паре рекламных постов" в Сети обернулось 400-страничным докладом Мюллера.

LIVE: Jared Kushner interviewed at the #TIME100 Summit https://t.co/zuNfJUwtjK

Советник Трампа назвал всю эту историю всего лишь отвлекающим маневром для страны.

Родственника уже поддержал хозяин Белого дома в своем Twitter.

"Отличное интервью Джареда. Приятно, что необычайно умные люди служат нашей стране!" – написал Трамп.

Great interview by Jared. Nice to have extraordinarily smart people serving our Country! https://t.co/d6Tgrn4Tzn