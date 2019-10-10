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Предотвращен крупный теракт в Крыму

План украинцев с треском провалился: стало известно о крупном теракте в Крыму
Фото: instagram.com/rosgvard_official
Десятки людей могли погибнуть в результате страшной трагедии

Сотрудники спецслужб задержали в Крыму россиянина, готовившего взрыв в одном из административных зданий. Как сообщили в ФСБ, он являлся членом украинских экстремистских организаций и приверженцем нацистской идеологии.

После обыска сотрудники обнаружили в гараже мужчины самодельное взрывное устройство, инструменты для его изготовления, а также бутылки с зажигательной смесью, передает ТАСС сообщение Центра общественных связей ФСБ.

Против задержанного возбуждено уголовное дело о подготовке теракта и незаконном изготовлении взрывных устройств.

Карина СИРАЗОВА
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