План украинцев с треском провалился: стало известно о крупном теракте в Крыму

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Сотрудники спецслужб задержали в Крыму россиянина, готовившего взрыв в одном из административных зданий. Как сообщили в ФСБ, он являлся членом украинских экстремистских организаций и приверженцем нацистской идеологии.
После обыска сотрудники обнаружили в гараже мужчины самодельное взрывное устройство, инструменты для его изготовления, а также бутылки с зажигательной смесью, передает ТАСС сообщение Центра общественных связей ФСБ.
Против задержанного возбуждено уголовное дело о подготовке теракта и незаконном изготовлении взрывных устройств.
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