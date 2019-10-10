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Крымский мост снизит цены на отдых на полуострове

Крымский мост обвалит цены на отдых на полуострове
Фото: most.life
Железная дорога облегчит жизнь туристам

После того, как начнется движение поездов по мосту через Керченский пролив, стоимость отдыха на полуострове может понизиться.

По словам исполняющего обязанности министра курортов и туризма республики Вадима Волченко, к этому приведет снижение транспортных затрат и снижение затрат на доставку грузов. Он добавил, что открытие железной дороги также соединит Крым с теми регионами России, с которыми сейчас отсутствует авиасообщение, отмечает "Крыминформ".

Движение поездов из Крыма в российские регионы начнется в декабре 2019 года. Автомобильная часть транспортного перехода была открыта в мае прошлого года. Рельсы на Крымском мосту были уложены уже в июле этого года.

Ранее сообщалось, что в этом курортном сезоне на полуострове отдохнули более 6 млн человек.

Валентина МАЙОРОВА
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