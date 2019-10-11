Судоходство остановили: спасатели в Крыму разминировали набитый бомбами теплоход

Тысячи взрывных устройств подняли на поверхность

В Крыму саперы МЧС разминировали грузовой теплоход "Жан Жорес". Он затонул недалеко от Феодосии во время Великой Отечественной войны в 1942 году.

Водолазы разминировали судно на глубине 30 метров. На сушу было доставлено более 6,5 тысяч взрывоопасных предметов. В том числе – 17 авиабомб. Их уничтожили на специальном полигоне. На время проведения работ весь район закрыли для движения судов, сообщает телеканал "Звезда".

В январе 1942 года грузовой теплоход "Жан Жорес" перевозил боеприпасы и военную технику – подкрепление для Крымского фронта. Сначала он попал под авиаудар немцев, а после подорвался на мине и затонул.