Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Судоходство остановили: спасатели в Крыму разминировали набитый бомбами теплоход

Судоходство остановили: появились подробности о набитом бомбами теплоходе в Крыму
Фото: www.globallookpress.com
Тысячи взрывных устройств подняли на поверхность

В Крыму саперы МЧС разминировали грузовой теплоход "Жан Жорес". Он затонул недалеко от Феодосии во время Великой Отечественной войны в 1942 году.

Водолазы разминировали судно на глубине 30 метров. На сушу было доставлено более 6,5 тысяч взрывоопасных предметов. В том числе – 17 авиабомб. Их уничтожили на специальном полигоне. На время проведения работ весь район закрыли для движения судов, сообщает телеканал "Звезда".

В январе 1942 года грузовой теплоход "Жан Жорес" перевозил боеприпасы и военную технику – подкрепление для Крымского фронта. Сначала он попал под авиаудар немцев, а после подорвался на мине и затонул.

Карина СИРАЗОВА
новости партнеров
Загрузка...

Украинцы взбесились после слов Собчак о войне в Донбассе

Ксения Анатольевна использовала неверную, по версии соседей, формулировку

Путин ответил WADA по обвинениям в допинге

Россия стремится оставить в прошлом черные страницы в отечественном спорте

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей