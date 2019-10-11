Майдан лишил Незалежную экономического процветания вместе с РФ и Китаем

За последние пять лет после "революции гидности" Украина пребывает в состоянии разрушения, а вернувшийся в Россию Крым процветает. В Незалежной "царство идиотизма", а на полуострове – "победа здравого смысла". Так описал в Facebook увиденное в Республике украинский оппозиционер, лидер партии "Союз левых сил" и экс-депутат Верховной рады Василий Волга.

"Был по делам. Одним днем. Вернулся. Шок", – начинает он свой рассказ.

По его словам, "если бы не майдан", если бы Киев не подписал "смертельное для Украины Соглашение с ЕС", а принял бы "миллиарды, которые Россия предложила" в качестве прямых инвестиций украинским властям, если бы Незалежная приняла участие в Китайском Шелковом Пути, то вся страна "развивалась бы и строилась так, как это происходит сегодня в Крыму". И украинцы бы не разбегались кто куда на заработки за границу.

"Но пошло все не так. И вот сегодня Украина уже напоминает большую банку с пауками, где все пауки встали на лапки друг против друга, выставили свои зубки и приготовились к решительной схватке друг с другом", – считает политик.

А меж тем в Крыму полным ходом идет работа. Автор уточняет, что последний раз бывал в регионе полгода назад, и вот заметил новые перемены.

"Здесь дороги кладут, словно утюгом полуостров гладят. Кажется, что это все делает не человек. Кажется, что делают это какие-то великаны, которые живут под землей. Днем их не видно, а ночью они выходят на поверхность и разглаживают Крым большими утюгами. Провел! И дорога. Переместил горы песка – и новая развязка. Поставил огромные опоры – и новый мост", – написал Волга.

Да, подчеркнул он, есть и проблемы, и недостатки, однако в целом ощущается системность в строительстве, в том числе дорог и инфраструктуры, за счет чего хорошеют два главных мегаполиса полуострова – Симферополь и Севастополь.

"Работа кипит. Прошло полгода и я обалдел. В ближайшие три года Крым превратиться в Жемчужину. Новую, современную, богатую", – констатирует уроженец Северодонецка.

Перебравшись же за кордон на дорожное покрытие Николаевской области, Волга припечатал постмайданные власти Незалежной, которые в раже декоммунизации расправились и с советскими трассами, превратив их в "Девятый вал" Айвазовского. И так по всей стране, которая "разрушается" и "готовится к гражданской войне", уверен автор.

