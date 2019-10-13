На российском полуострове эту делегацию не ждут

Грядущая поездка представителей украинской диаспоры из нескольких стран вызвала ожесточенные споры.

Как стало известно, Крым посетят около 15 человек из Польши, Белоруссии, Грузии, Германии и других государств. Цель визита – ознакомительная. На полуостров представители украинской диаспоры прибывают уже сегодня. Однако в Сети приезд делегации восприняли как некую инспекцию. Кроме того, пользователи заявили, что ничего хорошего от украинцев ждать уже не стоит.

"Кошмар! Всех украинцев записать в "Миротворец"))"

"А что делают представители украинской диаспоры в русском Крыму? Я не верю больше украинцам - хоть убей. Они всегда способны предать" "Смелые, нестрашно загреметь в кутузки ?" "В Крыму ничего им не грозит, если только это не группы диверсантов... А вот что у них в странах будет – это уже их проблемы!" "За чей счёт сей банкет? А то и понравится кататься в Крым на халявку то" "а зачем, простите, их в Россию пускать? Там же кровавый режим и все такое",

– с сарказмом пишут комментаторы (орфография и пунктуация сохранены).

По словам главы украинской общины региона Анастасии Гридчиной, главным событием станет проведение круглого стола "Развитие связей украинцев Крыма с соотечественниками за рубежом", пишет РИА Новости. Кроме того, гости возложат цветы к памятнику гетману Богдану Хмельницкому и посетят музей украинской вышивки в Симферополе.

Ранее на Украине вызвало шок состояние Крыма, вернувшегося в состав России.