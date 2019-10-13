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Визит украинской диаспоры в Крым возмутил россиян

Фото: www.globallookpress.com
На российском полуострове эту делегацию не ждут

Грядущая поездка представителей украинской диаспоры из нескольких стран вызвала ожесточенные споры.

Как стало известно, Крым посетят около 15 человек из Польши, Белоруссии, Грузии, Германии и других государств. Цель визита – ознакомительная. На полуостров представители украинской диаспоры прибывают уже сегодня. Однако в Сети приезд делегации восприняли как некую инспекцию. Кроме того, пользователи заявили, что ничего хорошего от украинцев ждать уже не стоит.

"Кошмар! Всех украинцев записать в "Миротворец"))"

"А что делают представители украинской диаспоры в русском Крыму? Я не верю больше украинцам - хоть убей. Они всегда способны предать" "Смелые, нестрашно загреметь в кутузки ?" "В Крыму ничего им не грозит, если только это не группы диверсантов... А вот что у них в странах будет – это уже их проблемы!" "За чей счёт сей банкет? А то и понравится кататься в Крым на халявку то" "а зачем, простите, их в Россию пускать? Там же кровавый режим и все такое",

– с сарказмом пишут комментаторы (орфография и пунктуация сохранены).

По словам главы украинской общины региона Анастасии Гридчиной, главным событием станет проведение круглого стола "Развитие связей украинцев Крыма с соотечественниками за рубежом", пишет РИА Новости. Кроме того, гости возложат цветы к памятнику гетману Богдану Хмельницкому и посетят музей украинской вышивки в Симферополе.

Ранее на Украине вызвало шок состояние Крыма, вернувшегося в состав России.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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