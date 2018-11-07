Военные США вплотную подобрались к Крымскому мосту

Вашингтон следит за действиями россиян на полуострове

Крымский мост не дает покоя не только украинцам, но и американцам, которые все чаще посылают в этот район разведывательные группы. В этот раз у берегов Крыма обнаружили самолет "Боинг P-8A Посейдон".

Отмечается, что он наблюдал за полуостровом и сооружением через Керченский пролив на расстоянии 24 км от берега. После чего, сделав пару кругов, благополучно улетел обратно. Данные о полете опубликовал портал PlaneRadar на своей странице в Twitter.

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В этот же день разведку провел беспилотник RQ-4A Global Hawk, который наблюдал за Донбассом. В Минобороны потребовали от американцев отказаться от подобных действий, однако в Пентагоне подчеркнули, что и дальше намерены следить за Россией.