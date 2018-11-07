Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Военные США вплотную подобрались к Крымскому мосту

Фото: www.globallookpress.com
Вашингтон следит за действиями россиян на полуострове

Крымский мост не дает покоя не только украинцам, но и американцам, которые все чаще посылают в этот район разведывательные группы. В этот раз у берегов Крыма обнаружили самолет "Боинг P-8A Посейдон".

Отмечается, что он наблюдал за полуостровом и сооружением через Керченский пролив на расстоянии 24 км от берега. После чего, сделав пару кругов, благополучно улетел обратно. Данные о полете опубликовал портал PlaneRadar на своей странице в Twitter.

По теме

В этот же день разведку провел беспилотник RQ-4A Global Hawk, который наблюдал за Донбассом. В Минобороны потребовали от американцев отказаться от подобных действий, однако в Пентагоне подчеркнули, что и дальше намерены следить за Россией.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Трамп доволен: выборы провалены

США ожидает законодательный коллапс

ЕС требует от Сербии снизить закупку российского газа

В Европе недовольны дружбой Белграда с Москвой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей