Военные США вплотную подобрались к Крымскому мосту

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Крымский мост не дает покоя не только украинцам, но и американцам, которые все чаще посылают в этот район разведывательные группы. В этот раз у берегов Крыма обнаружили самолет "Боинг P-8A Посейдон".
Отмечается, что он наблюдал за полуостровом и сооружением через Керченский пролив на расстоянии 24 км от берега. После чего, сделав пару кругов, благополучно улетел обратно. Данные о полете опубликовал портал PlaneRadar на своей странице в Twitter.
20:00 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 6 ноября 2018 г.
Патрульный противолодочный самолёт, Boeing P-8A Poseidon, ВМС США (Patrol Squadron VP-10 "Red Lancers") , с бортовым номером 168764, производит разведывательный полёт вдоль черноморского побережья России🇷🇺
#USNAVY #Poseidon #P8A #BlackSea #Crimea pic.twitter.com/2326b3tpT8
В этот же день разведку провел беспилотник RQ-4A Global Hawk, который наблюдал за Донбассом. В Минобороны потребовали от американцев отказаться от подобных действий, однако в Пентагоне подчеркнули, что и дальше намерены следить за Россией.
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