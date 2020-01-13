Источник во власти опроверг эти сведения

Сообщение о том, что спецслужбы Украины готовили теракт на Крымском мосту в декабре 2019 года оказались неправдой. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник РИА "Новости" в силовых структурах.

"Это не так", – заявил он.



Напомним, информацию о том, что СБУ готовили теракт сообщил российский политик Константин Затулин.