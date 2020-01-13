Нибиру
- Осталось 6 дней: пришельцы с Нибиру объявили людям войну
- Снежный человек прилетел с враждебной Нибиру
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
404 новости
Сообщение о том, что спецслужбы Украины готовили теракт на Крымском мосту в декабре 2019 года оказались неправдой. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник РИА "Новости" в силовых структурах.
"Это не так", – заявил он.
Напомним, информацию о том, что СБУ готовили теракт сообщил российский политик Константин Затулин.
Переезд в другой город плачевно сказывается на доходах стариков