Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Депутат Рады признал усиление цензуры в стране

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеКиев передумал просить Анкару закрыть Босфор для России
Жителям Незалежной всячески пытаются заткнуть рот

Украинское руководство пытается ограничить свободу слова и прессы в стране, уверен депутат Верховной рады Юрий Бойко. По мнению политика, ситуация "значительно ухудшилась" по сравнению с тем периодом, когда Виктор Янукович занимал пост президента.

В недавнем интервью телеканалу "112. Украина" лидер "Оппозиционной партии – За жизнь" вспомнил известного журналиста Савика Шустера, чью компанию "Савик Шустер Студиоc" обвинили в неуплате налогов в 2016 году. Однако сам журналист считал, что причиной уголовного преследования стали репортажи, в которых он открыто обличал коррупционеров. По словам политика, даже экс-лидер Украины Виктор Янукович терпеливо относился к журналисту.

"Ситуация со свободой прессы, слова в Украине значительно ухудшилась. Когда из страны выгнали Шустера, которого даже Янукович не трогал, притом что его обвиняли все, Шустера как раз выселил из страны сегодняшний режим. Нападение на "112 Украина" и NewsОne осуществляется с подачи руководства сегодня, а не вчера", – рассказал Юрий Бойко.

В украинском обществе все чаще звучит мнение, что любая критика в адрес власти исходит от Кремля. Однако, по мнению депутата, это совсем не так. Большинство граждан страны действительно с неодобрением относятся к деятельности нынешнего руководства.

"Мы считаем, что идет давление на свободу прессы, пытаются сделать цензуру, пытаются сделать так, что все, кто критикует сегодняшний режим, – все они "руки Кремля". Но в этом случае надо 80% граждан Украины объявить рупором Кремля, потому что 80% граждан Украины считают, что Украина движется в неправильном направлении, и сегодняшняя власть не отвечает интересам украинцев. Поэтому понятно, что пресса будет критиковать власть, и ей нельзя будет закрыть рот", – цитирует депутата Верховной рады телеканал "112. Украина". 

Полина КРЫЛОВА
новости партнеров
Загрузка...

Устроили цирк: Мэй с треском провалилась в парламенте

Оглашение итогов голосования по Brexit превратилось в эмоциональные разборки

Джонсон утешил униженную Мэй

Британский премьер накануне потерпела сокрушительное поражение на голосовании по Brexit

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей