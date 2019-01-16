Жителям Незалежной всячески пытаются заткнуть рот

Украинское руководство пытается ограничить свободу слова и прессы в стране, уверен депутат Верховной рады Юрий Бойко. По мнению политика, ситуация "значительно ухудшилась" по сравнению с тем периодом, когда Виктор Янукович занимал пост президента.

В недавнем интервью телеканалу "112. Украина" лидер "Оппозиционной партии – За жизнь" вспомнил известного журналиста Савика Шустера, чью компанию "Савик Шустер Студиоc" обвинили в неуплате налогов в 2016 году. Однако сам журналист считал, что причиной уголовного преследования стали репортажи, в которых он открыто обличал коррупционеров. По словам политика, даже экс-лидер Украины Виктор Янукович терпеливо относился к журналисту.

"Ситуация со свободой прессы, слова в Украине значительно ухудшилась. Когда из страны выгнали Шустера, которого даже Янукович не трогал, притом что его обвиняли все, Шустера как раз выселил из страны сегодняшний режим. Нападение на "112 Украина" и NewsОne осуществляется с подачи руководства сегодня, а не вчера", – рассказал Юрий Бойко.

В украинском обществе все чаще звучит мнение, что любая критика в адрес власти исходит от Кремля. Однако, по мнению депутата, это совсем не так. Большинство граждан страны действительно с неодобрением относятся к деятельности нынешнего руководства.

"Мы считаем, что идет давление на свободу прессы, пытаются сделать цензуру, пытаются сделать так, что все, кто критикует сегодняшний режим, – все они "руки Кремля". Но в этом случае надо 80% граждан Украины объявить рупором Кремля, потому что 80% граждан Украины считают, что Украина движется в неправильном направлении, и сегодняшняя власть не отвечает интересам украинцев. Поэтому понятно, что пресса будет критиковать власть, и ей нельзя будет закрыть рот", – цитирует депутата Верховной рады телеканал "112. Украина".