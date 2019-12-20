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В Донбассе запускают поезд "Луганск-Москва"

В Донбассе запускают поезд "Луганск-Москва"
Фото: Валентин Спринчак/ТАСС
Железные дороги непризнанных республик хотят включить в российскую систему

В ЛНР решили восстановить железнодорожное сообщение с Россией. Как заявил глава самопровозглашенной республики Леонид Пасечник, поезд "Луганск – Москва" запустят "в ближайшей перспективе".

По его словам, которые приводит РИА "Новости", это вопрос не только экономического, но и политического характера. При этом Пасечник отметил, что железнодорожные пути сильно пострадали во время боевых действий и требуют восстановления.

Аналогично в сентябре восстановление сообщения с Москвой и Санкт-Петербургом анонсировал Денис Пушилин, только, соответственно, с ДНР, которую он возглавляет.

На данный момент "Донецкая железная дорога" обеспечивает лишь движение внутри ДНР и ЛНР. В августе этого года впервые возобновилось движение из Донецка. Тогда же, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью "Укринформу" заявил, что по данным украинской разведки, железные дороги в ЛНР и ДНР хотят включить в систему железнодорожного сообщения с Россией, и даже в единую систему РЖД. В России эту информации официально не подтвердили.

Александр ИЛЬИН

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