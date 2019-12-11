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США: Прибалтику ждет катастрофа из-за ухода России

США: Прибалтику ждет катастрофа из-за ухода России
Кадр youtube.com
Москва отказывается отказывается от транзита через страны Балтии и делает ставку на свои терминалы

Уход российских грузов из портов Прибалтики спровоцирует серьезный кризис в этих странах. В первую очередь, это касается транспортно-логистического комплекса, так как весь прибалтийский транзит ориентирован, в первую очередь, на Россию.

Таким образом, по мнению экспертов Джеймстаунского фонда (США), Москва решила наказать Литву, Латвию и Эстонию за "недружественную политику". Кроме того, якобы она оказывает давление на Белоруссию и страны СНГ, чтобы те также не работали с прибалтами.

Взамен Россия делает ставку собственные порты на Балтийском море. Заработал новый терминал Lugaport в Усть-Луге, глубоководный порт строится в Калининградской области.

В первой половине 2019 года российский трафик через эстонские, латвийские и литовские морские порты сократился на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год.

По мнению российского аналитика Николая Кучерова, Москва всего лишь пытается платить меньше трем странам НАТО за транзит. За последний год прибалты взяли с России 13 млрд рублей ($200 млн). И это меньше, чем в 2018 году, так как объемы перевозок упали.

Теперь, из-за серьезного сокращения транзита пострадают не только терминалы Прибалтики, но и железнодорожные сети этих стран, так как они тесно связаны с портами.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Иван
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На каждое действие,есть противодействие.Опять американцы лгут,называя действие России ,как наказание.Это не наказание,а совершенно нормальная реакция,если исходить из того,что НАТО,считает Россию,врагом номер один,а прибалты ,члены этого альянса,то это нормальная реакция,раз Россия враг,то и прибалты враги,а с врагами,если не воюют,то уж точно не торгуют.Надо как можно быстрее,достроить свои терминалы и забыть об этих шавках.
Гость
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да насрать! Почему проблемы шпротоедов нас должны касаться ?
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