Задержанные имеют криминальное прошлое

В Крыму задержали двоих украинских граждан, пытавшихся пересечь границу России и Украины. ОБ этом сообщили в крымском погрануправлении ФСБ.

Отмечается, что задержанные ранее имели проблемы с законом, а на полуострове они занимались случайными заработками.

В отношении них возбудили уголовные дела. На данный момент граждан Украины заключили под стражу.