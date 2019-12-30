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На российской границе поймали украинских преступников

Задержанные имеют криминальное прошлое

В Крыму задержали двоих украинских граждан, пытавшихся пересечь границу России и Украины. ОБ этом сообщили в крымском погрануправлении ФСБ. 

Отмечается, что задержанные ранее имели проблемы с законом, а на полуострове они занимались случайными заработками. 

В отношении них возбудили уголовные дела. На данный момент граждан Украины заключили под стражу. 

Сергей САЗОНОВ

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