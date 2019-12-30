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В Крыму задержали двоих украинских граждан, пытавшихся пересечь границу России и Украины. ОБ этом сообщили в крымском погрануправлении ФСБ.
Отмечается, что задержанные ранее имели проблемы с законом, а на полуострове они занимались случайными заработками.
В отношении них возбудили уголовные дела. На данный момент граждан Украины заключили под стражу.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем