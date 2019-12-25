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Зеленского обвинили в предательстве бывшие коллеги

Зеленского обвинили в предательстве
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Украинский лидер наплевал на друзей из шоу-бизнеса

Коллеги из прошлой жизни президента Украины Владимира Зеленского дали о себе знать. Речь идет о представителях шоу-бизнеса, в котором нынешний глава государства преуспел, пока не ввязался в политику. 

Так, певец и продюсер некогда популярной группы "Ласковый май" Андрей Разин обвинил Зеленского в предательстве: мол тому наплевать на отношения между артистами Киева и Москвы. А солистке украинского "Фристайла", которая лежит в коме, требуется материальная помощь. 

Однако концерты россиян в Незалежной в поддержку больной не разрешены. Да и перевести деньги между странами не просто проблематично, а невозможно. "Володя, это конечно ужас", – констатировал Разин в Инстаграм. 

Напомним, шоумен Владимир Зеленский победил в президентских выборах в Незалежной в апреле 2019 г., опередив действующего украинского лидера Петра Порошенко. Некоторые актеры из РФ поддержали бывшего коллегу.

Ксения АНДРЕЕВА

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