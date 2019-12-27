Теперь две страны ничего не должны друг другу

Москва и Киев сняли друг с друга взаимные претензии по газу. Об этом заявил глава российского Минэнерго Александр Новак. По его словам, с 1 января будущего года обнуляют не только претензии, но и снимут аресты имущества в счет решений по судебным искам.

Договоренность стала частью протокола о газовом сотрудничестве, подписанного Москвой и Киевом 20 декабря, сообщает РИА "Новости". Страны пришли к согласию по транзиту газа через Украину, после того как США санкциями фактически остановили "Северный поток-2". Швейцарская компания Allseas, которая занималась прокладкой трубопровода, просто остановила работу.

Теперь будут забронированы мощности для транзита 65 млрд кубометров газа, а в 2021 – 2024 гг. – по 40 млрд кубометров.



