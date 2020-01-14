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Умышленный пуск: Украина назвала новую версию катастрофы "Боинга" в Иране

продолжениеТайная поездка Зеленского в Оман озадачила Вашингтон
Самолет могли сбить преднамеренно

На месте авиакатастрофы в Тегеране продолжают работать украинские следователи, которые не исключают преднамеренную атаку на сбитый "Боинг", отметил помощник президента Незалежной Владимира Зеленского Андрей Ермак.

"Нам еще предстоит установить, было ли это ошибкой или все же умыслом", – цитирует его "Украинская правда". 

Украинским экспертам, добавил Ермак, еще предстоит докопаться до истины. Напомним, трагедия, которая унесла 176 человеческих жизней, произошла ранним утром 8 января. 

Ксения АНДРЕЕВА

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