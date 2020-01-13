Жителей Шепетовки застукали за просмотром программ из "страны агрессора"

В одном из гостинично-ресторанных комплексов в Хмельницкой области посетителей радовали передачи семи российских телекомпаний, пока на это страшное нарушение не настучали бдительные ура-патриоты в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания. А уж тот быстренько прекратил подобное "безобразие" и отключил трансляцию из России.



Сигнал о правонарушении поступил к представителю Нацсовета в Хмельницкой области Елене Гавинской, которая совместно с работниками областного Управления СБУ лично выехала на место для проверки информации в город Шепетовку.

"Была зафиксирована ретрансляция семи иностранных телепрограмм, в отношении которых установлены ограничения для распространения на территории Украины: "Первый канал. Всемирная сеть", "РТР-Планета", "Россия-24", "Russia Today TV", "Союз" (Православная телекомпания "Союз"), "TBN" ("Телерадиосеть Благих Новостей"), "ТНТ"… Ретрансляция указанных телепрограмм в этом заведении прекращена", – говорится в сообщении регулятора.

С владельцем комплекса провели разъяснительную беседу.

Напомним, с лета 2014 г. украинские постмайданные власти запретили трансляцию десятков российских телеканалов. Однако украинцы успешно обходят данное табу, в том числе через интернет. Активно смотрят наши телеканалы также и сами руководители Незалежной, в том числе депутаты Верховной рады.

