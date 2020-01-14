Киев может повернуть все против России

"Черные ящики" сбитого в Иране "Боинга" будут расшифрововать на Украине, как и сообщалось ранее. Об этом заявили во французском Бюро по расследованию авиакатастроф (BEA).

До этого глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар заявил, что ящики отправят во Францию, так как у Тегерана нет необходимых технологий для декодирования. По его словам, иранцы обращались за помощью к Канаде, Франции и США с просьбой предоставить оборудование, однако им было отказано.

"План прежний: отправиться на Украину и работать там. Может он и поменялся, но, в любом случае, ящики не отправляются во Францию, это неправда", – цитирует РИА "Новости" сотрудника BEA.

"Черные ящики" разбившегося "Боинга" сильно пострадали от взрыва, однако не были полностью разрушены. Теперь, чтобы получить информацию, в частности, расшифровать переговоры пилотов и шум в салоне, нужно аппаратное оборудование для загрузки данных.

Ранее в Киеве уже призывали обвинить Россию в катастрофе, так как самолет был сбит из ЗРК российского производства, поэтому Украина в этой ситуации выглядит заинтересованным лицом.