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Причастные к крушению украинского "Боинга" арестованы

Вести расследование Иран доверил Франции

В Иране арестовали двух человек, подозреваемых в причастности к катастрофе самолета "Международных авиалиний Украины". Об этом сообщил представитель судебной системы ИРИ Голамхоссейн Эсмаили во вторник, 14 января.

Эсмаили не уточнил, кого именно взяли под стражу, пишет РИА "Новости". Но подчеркнул, что, несмотря на признание иранскими военными своей вины в трагедии, следствие будет доведено до конца. В частности, расшифровку бортовых самописцев Тегеран доверил французским специалистам.

"Черный ящик был отправлен во Францию", – сообщил Эсмаили.

Украинский самолет вылетел из Тегерана в Киев утром 8 января, но рухнул через несколько минут. Все находящиеся на борту 176 человек погибли. Позже в Иране подтвердили, что сбили пассажирский лайнер, приняв его за вражеский объект. Президент ИРИ Хасан Рухани заверил, что больше таких ошибок не повторится, и обещал наказать виновных, передает телеканал"360".

Семьям погибших будет выплачена компенсация.

Николай ВИКТОРОВ

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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А надо арестовывать Трампа!
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