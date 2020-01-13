Названа истинная причина катастрофы в Иране

Недостаточное взаимодействие с новым расчетом сил ПВО, находящимся рядом с международным аэропортом в Тегеране, привела к трагедии, которая унесла 176 жизней. Причину ошибочного пуска ракеты по украинскому "Боингу" озвучил иранский депутат Абу аль-Фадыль Мусави Беюки.

По его словам, "до взлета самолета расчеты ПВО уведомили где-то раз или два", передает РИА "Новости".

Накануне иранский лидер Хасан Роухани признал, что самолет "Международных авиалиний Украины" был сбит по фатальной ошибке, пишет "ФедералПресс". Тегеран взял вину за случившееся на себя, уточняет "СвободнаяПресса".

Лайнер рейса "Тегеран-Киев" потерпел крушение 8 января, напоминает FlashNord.