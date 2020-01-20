Незалежную сравнили с гномом, которого пугает большой сосед-великан

Россия не должна угрожать Украине. Об этом заявил бывший представитель действующего председателя ОБСЕ в Киеве и Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик.

В интервью "Коммерсанту" австриец назвал Незалежную гномом, а РФ великаном, который все время его пугает. При этом он подчеркнул, что все-таки по сравнению с другими государствами Европы, Украина большая страна.

"Почему развивается противостояние? Великан не должен говорить гному: ты для меня угроза. А вот для гнома великан – угроза. Великан должен внушить гному доверие и не требовать от гнома, чтобы тот внушил доверие великану. А что вы делаете? В основном великан кричит, шумит и говорит: если ты не сделаешь то-то, я тебе отключу это", – сказал Сайдик.

На замечание журналиста, что подобным образом ведут себя все большие государства в мире, в том числе заокеанские, австриец ответил, что речь идет в данном случае о Старом Свете. Однако признал, что "и там стоит тот же вопрос – как они (вероятно, США – ред.) ведут себя в отношении Канады, в отношении Мексики".

Также Сайдик считает, что минские соглашения хорошие и их нужно реализовывать.

"Но это конфликт глобального масштаба, в котором есть нерациональные элементы, не позволяющие воплощать соглашения. Какой-то особый статус для Донбасса имел бы смысл в составе Украины. Но пока не вижу готовности и желания руководителей так называемых республик быть в составе Украины", – отметил он.

По его словам, ситуация в Донбассе уже напоминает замороженный конфликт в Приднестровье, но ни Киеву, ни Москве такое положение вещей невыгодно.

"Здесь территория намного больше и больше населения – уже сейчас поддержание этой территории стоит больших денег. Но когда-то все же надо будет вложить туда большие деньги, восстановить промышленность, шахты. Готова ли Россия на это?", – задается вопросом австриец.

