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Жители Эстонии и Литвы возмущены странностями с работой голосового помощника Apple, который при запросе исполнить гимны этих стран воспроизводит гимн СССР.
Данный фортель Siri активно обсуждается в соцсетях. Прибалты обижены тем фактом, что приложение известной компании до сих пор причисляет независимые государства к Советскому Союзу, почившему в Бозе почти 30 лет назад.
Как сообщает "5 канал", одна из пользовательниц поставила в Швейцарии эксперимент на англоязычной версии Siri, попросив помощника найти на сервисе Spotify главную песнь Эстонии. В результате целого ряда попыток программа вместо гимна запускала то советскую песню "Полюшко-поле", то русскую "Во поле береза стояла" или другие советские композиции.
Отмечается, что на такие же просьбы помощник Google откликается безошибочно. Издание делает вывод – проблема возникла из-за ошибки во взаимодействии Siri с сервисом Spotify.
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