Выходка жены Нетаньяху дорого обойдется Израилю

Визит на Украину высокопоставленному политику еще припомнят

Поступок супруги премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Киеве может отрицательно сказаться на украино-израильских отношениях. Такое мнение высказала директор Центра международного протокола РАНХиГС Гилана Михайлова.

Ранее Сара Нетаньяху бросила на пол кусок каравая, которым по традиции встречали высоких гостей в Киеве.

"Это очень некорректный жест со стороны официального лица, коим является жена премьер-министра", – подчеркнула Михайлова в комментарии URA.RU.

Она предположила, что, скорее всего, такому действию предшествовал какой-то конфликт. Но в любом случае подобные неуважительные жесты обычно отрицательно сказываются на переговорах.

Впрочем, президент Украины Владимир Зеленский – человек в политике новый, со многими традициями не знакомый. Возможно, он и не обратит внимания на этот инцидент.

Что касается личного рейтинга премьера Нетаньяху, то тут выходка его жены хуже уже не сделает, считает экс-посол Израиля в России Цви Маген. А бывший консультант Нетаньяху Бенни Брискин рассказал изданию "Взгляд", что за Сарой и ранее замечали скандальное поведение.

"Она, мягко говоря, женщина неуравновешенная, недостаточно владеющая собой. К сожалению, ее муж не пытается ее сдерживать. И это одна из его серьезнейших проблем, особенно во время избирательной кампании. Этим все пользуются", – отметил Брискин.

Весной этого года Биньямин Нетаньяху возглавил правительство Израиля в пятый раз за свою карьеру.

Ранее Сара Нетаньяху устроила истерику в самолете.