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Нетаньяху прилетел к Путину ночью

Биньямин Нетаньяху. Фото: www.globallookpress.com
Лидерам предстоит трудный разговор

Переговоры премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с президентом РФ Владимиром Путиным состоятся в среду, 27 февраля. Теперь об этом можно говорить с уверенностью, ведь глава израильского правительства уже в Москве. Он прилетел накануне ночью вместе с женой. Журналисты сняли, как пара спускалась по трапу, трогательно держась за руки.

Поддержка супруги Нетаньяху весьма необходима. Разговор к Кремле его ожидает жесткий. Нехорошо уже то, что прошлый визит, намеченный на 21 февраля, израильский премьер отменил буквально накануне, сославшись на ситуацию внутри страны. Хотя Москва вроде бы с пониманием отнеслась к столь внезапному изменению планов, ведь в Израиле сейчас в разгаре предвыборная кампания в Кнессет. А рейтинг партии Нетаньяху "Ликуд" заметно упал из-за ряда коррупционных скандалов. Набрать очки глава израильского правительства может только за счет жесткой внешней политики.

Поэтому перед визитом в Москву Нетаньяху говорил, что намерен обсудить с Путиным события в Сирии и, в частности, военное присутствие в САР Ирана, которое израильтяне называют исключительно "иранской агрессией".

Биньямин Нетаньяху и Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

По мнению члена президиума Академии геополитических проблем Араика Степаняна, Израиль вместе с США и Саудовской Аравией решил любыми способами помешать Тегерану закрепиться в Сирии.

"Тель-Авив хочет договориться с Москвой, чтобы она не помогала Ирану или не вмешивалась, когда израильская сторона будет бомбить иранские военные объекты в САР", – отметил Степанян в интервью RT.

Впрочем, вряд ли Нетаньяху добьется успеха в этом вопросе. Тегеран настаивает, что действует в САР с разрешения Дамаска и кооперации с Москвой и Анкарой. В феврале к Путину в Сочи прилетали глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Роухани, чтобы обсудить вопросы урегулирования конфликта в Сирии, напоминает "Царьград". Трехстороннее согласие было достигнуто, отступать Москва ради Тель-Авива не будет.

Тем более, что между РФ и Израилем существует напряженность, возникшая после крушения разведывательного самолета Ил-20 ВКС РФ в Сирии. Российская сторона уверена, что за гибель 15 военных РФ ответственны израильские ВВС. Израиль свою вину не признает. 

Николай ВИКТОРОВ
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