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Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху связался с президентом РФ Владимиром Путиным по телефону. Первые лица государств обсудили международную повестку и двусторонние отношения между Москвой и Тель-Авивом.
Премьер поздравил российского лидера с предстоящим государственным праздником, который страна отметит 23 февраля, передает пресс-служба Кремля.
"Биньямин Нетаньяху поздравил Владимира Путина с наступающим государственным праздником – Днем защитника Отечества",
– сказано в релизе.
Таким образом, Нетаньяху как бы извинился за свой поступок. Речь идет о перенесенной накануне встрече, которая должна была состояться сегодня, 21 февраля. Планировалось, что политики поговорят о ситуации в Сирии. Однако Нетаньяху не прибыл, напоминает "Царьград".
Известно, что новые переговоры между израильским премьером и российским президентом пройдут в ближайшее время.
В Москве планировалось обсуждение сирийского вопроса