Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Нетаньяху "извинился" за перенесенные переговоры с Путиным

Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху. Фото: www.globallookpress.com
Израильский премьер позвонил российскому лидеру

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху связался с президентом РФ Владимиром Путиным по телефону. Первые лица государств обсудили международную повестку и двусторонние отношения между Москвой и Тель-Авивом.

Премьер поздравил российского лидера с предстоящим государственным праздником, который страна отметит 23 февраля, передает пресс-служба Кремля.

"Биньямин Нетаньяху поздравил Владимира Путина с наступающим государственным праздником – Днем защитника Отечества",

сказано в релизе. 

Таким образом, Нетаньяху как бы извинился за свой поступок. Речь идет о перенесенной накануне встрече, которая должна была состояться сегодня, 21 февраля. Планировалось, что политики поговорят о ситуации в Сирии. Однако Нетаньяху не прибыл, напоминает "Царьград".  

Известно, что новые переговоры между израильским премьером и российским президентом пройдут в ближайшее время. 

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

Нетаньяху отменил встречу с Путиным

В Москве планировалось обсуждение сирийского вопроса

Разгадка проста: детали убийства Скрипалей раскрыли

Вслед за экс-сотрудником ГРУ отправили и его дочь Юлию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей