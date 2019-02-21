Израильский премьер позвонил российскому лидеру

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху связался с президентом РФ Владимиром Путиным по телефону. Первые лица государств обсудили международную повестку и двусторонние отношения между Москвой и Тель-Авивом.

Премьер поздравил российского лидера с предстоящим государственным праздником, который страна отметит 23 февраля, передает пресс-служба Кремля.

"Биньямин Нетаньяху поздравил Владимира Путина с наступающим государственным праздником – Днем защитника Отечества",

– сказано в релизе.

Таким образом, Нетаньяху как бы извинился за свой поступок. Речь идет о перенесенной накануне встрече, которая должна была состояться сегодня, 21 февраля. Планировалось, что политики поговорят о ситуации в Сирии. Однако Нетаньяху не прибыл, напоминает "Царьград".

Известно, что новые переговоры между израильским премьером и российским президентом пройдут в ближайшее время.