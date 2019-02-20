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Нетаньяху отменил встречу с Путиным

Биньямин Нетаньяху. Фото: www.globallookpress.com
В Москве главы государств хотели обсудить сирийский вопрос

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перенес поездку в Россию, где он планировал встретиться с российским президентом Владимиром Путиным уже завтра, 21 февраля. Об этом пишет израильская газета Jerusalim Post.

Главы государств готовились обсудить Сирию. В частности, Нетаньяху, по данным СМИ, собирался привезти в Москву карту с указанными баллистическими ракетами Ирана, которые якобы нарушают договоренности.

Как пишет газета, Нетаньяху решил сконцентрироваться на решении внутриполитических проблем, а встречу с Путиным перенеси на несколько дней по согласованию сторон. Информацию уже подтвердил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Александр ИЛЬИН
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