Танцуют на всех свадьбах: Израиль отговаривает продавать Су-35С туркам

Анкару посчитали непредсказуемой

Израиль пытается отговорить Россию продавать Турции истребители Су-35С. Как заявил в интервью газете "Взгляд" бывший посол Израиля в России Цви Маген, с коммерческой точки зрения это выгодно в Москве, однако Анкара не самый надежный партнер.

"Сегодня турецкие интересы тут, а завтра они там. Как говорится, Турция танцует на всех свадьбах и сидит на всех стульях. Она активный участник НАТО и оттуда никуда не денется", – цитирует дипломата российское издание.

По его словам, если сравнивать Су-35С с американским F-35, то речь идет о сходных по своим характеристикам и возможностям машинах, поэтому большой разницы нет.

Стоит отметить, что истребители эти вся-таки разные, как и их характеристики. F-35 – это малозаметный самолет для прорыва ПВО противника и нанесения внезапного удара, а также атаки воздушной цели с большого расстояния. Су-35С – это истребитель для завоевания господства в воздухе, его конек скорость и маневренность, а не стелс-технологии. Было бы правильнее сравнивать Су-35С с F-22. Но более всего он соответствует еще не построенному F-15EX.

Турция, по мнению Магена, переживает переходный период своей истории, и если Россия продолжит развивать военно-техническое сотрудничество с Турцией, то "произойти может, что угодно".

Ранее турецкие органы власти, отвечающие за закупку вооружений, уже обратились в Минобороны и ВВС страны с просьбой оценить российское предложение по Су-35С.