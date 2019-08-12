Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Танцуют на всех свадьбах: Израиль отговаривает продавать Су-35С туркам

Танцуют на всех свадьбах: Израиль отговаривает продавать Су-35С туркам
Фото:Юрий Смитюк/ТАСС
Анкару посчитали непредсказуемой

Израиль пытается отговорить Россию продавать Турции истребители Су-35С. Как заявил в интервью газете "Взгляд" бывший посол Израиля в России Цви Маген, с коммерческой точки зрения это выгодно в Москве, однако Анкара не самый надежный партнер.

"Сегодня турецкие интересы тут, а завтра они там. Как говорится, Турция танцует на всех свадьбах и сидит на всех стульях. Она активный участник НАТО и оттуда никуда не денется", – цитирует дипломата российское издание.

По его словам, если сравнивать Су-35С с американским F-35, то речь идет о сходных по своим характеристикам и возможностям машинах, поэтому большой разницы нет.

Стоит отметить, что истребители эти вся-таки разные, как и их характеристики. F-35 – это малозаметный самолет для прорыва ПВО противника и нанесения внезапного удара, а также атаки воздушной цели с большого расстояния. Су-35С – это истребитель для завоевания господства в воздухе, его конек скорость и маневренность, а не стелс-технологии. Было бы правильнее сравнивать Су-35С с F-22. Но более всего он соответствует еще не построенному F-15EX.

Турция, по мнению Магена, переживает переходный период своей истории, и если Россия продолжит развивать военно-техническое сотрудничество с Турцией, то "произойти может, что угодно".

Ранее турецкие органы власти, отвечающие за закупку вооружений, уже обратились в Минобороны и ВВС страны с просьбой оценить российское предложение по Су-35С.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Европа предпочла российский СПГ

Россия занимает лидирующие позиции по продаже в ЕС всех видов "голубого топлива"

"Поздно пить горилку": украинской экономике предвещают крах

Страна придет в упадок примерно через пять лет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей