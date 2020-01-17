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Накрыло ракетами: США скрыли потери от удара Ирана

Накрыло ракетами: США скрыли потери от удара Ирана
Фото: flickr.com/soldiersmediacenter
Американцы еле унесли ноги, а кого-то отправили лечиться в Германию

Центральное командование США все-таки подтвердило, что во время ракетной атаки Ираном баз на территории Ирака пострадало 11 американских военных. Об этом пишет Business Insider. Ранее президент Трамп заявлял, что в результате удара никто не пострадал.

О том, что иранские ракеты "зацепили" военнослужащих США первым сообщало Defense One со ссылкой на источники в Пентагоне. Примерно в это же время в интернете появилось видео, как военные США в панике разбегаются по территории базы.

По данным СМИ, пострадавших срочно эвакуировали в госпитали в Кувейте и в Германии с подозрением на сотрясение мозга. Однако военные уверяют, что они еще вернутся в Ирак.

Александр ИЛЬИН

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