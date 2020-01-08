Конфликт между США и Ираном угрожает всем странам

Обстановка продолжает накаляться. Сегодня ночью иранский Корпус стражей исламской революции ударил ракетами по американским базам в Ираке. В результате, как сообщали СМИ Ирана, погибли военные США. Информация пока разнится. По данным Tehran Times – жертвами удара стали 80 человек, однако иранское агентство Fars заявляло о двух убитых. При этом в Пентагоне ранее подчеркнули, что американцы не пострадали, укрывшись в бункере. Об этом сообщал канал Fox News. В России прокомментировали противостояние двух стран.

По мнению первого замглавы международного комитета Совета Федерации Владимира Джабарова, конфликт США и Ирана, который набирает обороты, может обернуться мировой ядерной войной. В случае существенного урона, который иранцы нанесут американцам, Вашингтон обязательно ответит. Это поставит под угрозу весь мир.

"Взаимные удары США и Ирана могут привести к полномасштабной войне в регионе, если Вашингтон поймет, что не может добиться цели, существует опасность начала ядерной войны",

– цитируют его "Известия".

Конфликт США и Ирана обострился после ликвидации генерала Касема Сулеймани. Как сообщалось ранее, операция американских ВВС прошла по личному приказу главы государства Дональда Трампа. Обстрел базы США стал местью за убийство военачальника. Как писали СМИ, Трамп "может войти в историю как президент, развязавший третью мировую войну".