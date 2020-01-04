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В нависшей над миром угрозе третьей мировой войны нашли след Израиля

В грядущей третьей мировой нашли след Израиля
Фото: www.globallookpress.com
Сулеймани мог сдать американцам Израиль

Информацию о местонахождении убитого по приказу лидера США Дональда Трампа иранского генерала Вашингтон, возможно, получил при содействии других стран. Об этом заявил бывший глава Корпуса стражей исламской революции Мохсен Резаи.

"Существует большая вероятность, что Израиль через Сирию получил информацию о полете генерала Сулеймани и передал эту информацию США", – отметил он в эфире IRIB TV2. Его цитирует РИА Новости.

Резаи подчеркнул, что убийство Сулеймани произошло в результате заговора Америки и Израиля.

Напомним, ранее в СМИ и соцсетях поднялась паника: многие считают, что действия Трампа приведут к началу третьей мировой войны.


Кристина ЧЕРНИКОВА

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