ВВС США опасаются новых атак, которые могут вывести из строя самолеты

Грозные американские истребители F-15 могут пасть жертвой не российских летчиков, а хакеров. В ходе недавних военных испытаний группа хакеров получила доступ к системам самолета и могла легко использовать слабые места этого истребителя. Об этом написал репортер Washington Post Джозеф Маркс, ссылаясь на собственные источники в ВВС США.

По его данным, работали семь злоумышленников, которые фактически могли перекрыть летчику всю информацию, которая поступала с его камер и датчиков. Хакеры внедряли в систему самолета вредоносное программное обеспечение. Они поработали плоскозубцами и отвертками, а затем умудрились уйти не замеченными.

Как заявил Уилл Роппер, которые отвечает за закупки в ВВС США, каждый из самолетов содержит миллионы кодов, и если один из них будет взломан, самолет может быть выведен из строя нажатием нескольких клавиш.

По мнению американцев, больше всего стоит опасаться российских, китайских и иранских хакеров. А наиболее уязвимый самолет для атаки сейчас – это F-35, который по сути представляет из себя летающий компьютер. Без своих многочисленных датчиков, камер и систем он просто будет неэффективен.

Как пишет The National Interest, в 2014 году северокорейские хакеры взломали компьютерную сеть южнокорейской аэрокосмической компании. В итоге они стащили 42 тыс. документов. включая чертежи крыла F-15.