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В США поставили Су-35С на ступеньку ниже F-35

В США поставили Су-35С на ступеньку ниже F-35
Фото: Юрий Смитюк/фотохост-агентство ТАСС
Российский истребитель стал вершиной четвертого поколения, но не может обмануть время

Российский истребитель Су-35С действительно хорош, однако не может соответствовать F-35 и F-22 пятого поколения. К такому выводу пришли авторы The National Interest, подробно сравнив самолеты. Су-35С представляет собой вершину четвертого поколения, но детище Lockheed Martin и Boeing – это несколько другой уровень.

Благодаря двигателю АЛ-41Ф1С российский истребитель поражает своей маневренностью, и в этом с ним может сравниться только F-22. Большие углы атаки позволяют уклониться от ракеты и зайти на цель. Но при этом истребитель не может идти на сверхзвуке без форсажа, а значит в этом отношении проигрывает "Рэптору".

Кроме того, РЛС с фазированной активной решеткой Ирбис-Е, по мнению NI, легче обнаружить и заблокировать, чем АФАР.

Су-35С равен, если не превосходит лучшие истребители четвертого поколения НАТО. Однако менее мощный, зато малозаметный F-35 раньше засечет Су-35С и атакует его ракетами средней дальности. Дальше все будет зависеть от мастерства пилота Су-35С – сможет ли он увернуться от ракеты.

По мнению западных экспертов, в современном воздушном бою крайне важно, кто обнаружил противника первым, так как выпущенная ракета сама находит цель. С другой стороны, выпустив ракету, себя обнаруживает любой самолет, в том числе F-35.

Александр ИЛЬИН
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