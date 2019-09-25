"Струна-1" обнаружит стелсы B-2 и истребители F-22

Секретные радары защищают Москву

Американские бомбардировщики В-2, истребители F-22 и F-35 будут засекать вовсе не радары С-400 или С-500, а совсем другая система.

По мнению журнала The National Interest, стелсы ВВС США с огромным трудом, но все же сможет обнаружить РЛС "Струна-1/Барьер-Е", разработанный в Научно-исследовательском институте радиотехники (входит в "Алмаз-Антей").

"Струна-1" была разработана еще в 1999 году, однако с тех пор была существенно модернизирована. На авиасалоне "МАКС-2007" уже была представлена "Струна-1/Барьер-Е". Позже, несмотря на то, что РЛС не входила в каталог "Алмаз-Антей", на нее можно было посмотреть на "МАКС-2017". Предположительно, систему улучшили, и в данный момент, возможно, она развернута в Московской области.

Отличие "Струны-1" от других РЛС заключается в том, что это бистатическая система, то есть приемник и передатчик находятся в разных местах.

При работе обычного радара, у которого оба устройства находятся рядом, по мере того, как цель удаляется, сила отражаемого радиолокационного сигнала уменьшается. При этом полученный сигнал в четыре раза слабее, чем тот, который источник дает "на выходе". Стелсы, благодаря своим технологиям, отражают очень слабый сигнал, который рассеивается до "невнятного".

Но "Струна-1" решает эту проблему. Линия связи между приемником и передатчиком, которые находятся в разных местах, увеличивают мощность сигнала. В результате ЭПР вырастает сразу в три раза, что может превратить стелс в обычный самолет. Аналогичным образом могут быть обнаружены крылатые ракеты и дельтапланы.



Приемники можно размещать на расстоянии 50 км друг от друга на высоте 25 метров. И если предположить, что в РЛС будут задействованы десять пар "приемник-передатчик", то можно создать защитный периметр 500 км.