Без шансов: B-2 сотрут российские города с лица Земли

В США обнародовали арсенал "летающей смерти"

Один американский B-2 может уничтожить сразу несколько российских областей за один вылет. В США опубликовали обновленный список авиабомб и крылатых ракет, которые может взять стелс во внутренние отсеки.

Как пишет The National Interest, теперь В-2 может как нанести высокоточный удар новейшими В-61-12, так и совершенно опустошающий мегатонными В-83. Кроме того, самолет вооружен планирующими бомбами большого радиуса действия AGM-154 JSOW, а также крылатыми стелс-ракетами AGM-158 JASSM с дальностью до 925 км.

Это означает, что В-2 может ударить, не входя в действие в зону действия российских радаров. Максимальная дальность С-400 – 400 км. Но западные эксперты ставят под сомнение тот факт, что система сможет захватить цели на таком расстоянии. Поэтому планирующие AGM-154 JSOW с дальностью до 130 км также могут быть очень эффективны. Работать будут загоризонтные РЛС, однако захватить все цели будет крайне трудно. Не говоря уже о самом бомбардировщике В-2, который просто могут не засечь.

Чтобы оценить, какой ущерб может нанести В-2, достаточно сказать, что самолет может взять 16 бомб В-61 разной мощности или такое же количество В-83. Каждая мегатонная бомба сотрет с лица земли город, а В-61-12 будут использованы для уничтожения командных пунктов и ракетных шахт.

Россия обладает похожими бомбами и ракетами, например Х-101 и Х-102 с термоядерными зарядами – ими вооружены Ту-160М. Однако эти самолеты не стелсы и будут заметны с намного большего расстояния, чем В-2.