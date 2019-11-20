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С-400 "разнесли" в пух и прах в Польше

С-400 "разнесли" в пух и прах в Польше
Фото: www.globallookpress.com
Система якобы мажет по целям

В Польше раскритиковали гордость российского оборонного экспорта – зенитно-ракетные комплексы С-400.

По мнению издания Gazeta, радар комплекса может обнаруживать цели в соответствии с заданными характеристиками только в том случае, если его поднять на несколько километров над землей. А объясняется это рельефом местности и кривизной земли.

Для решения этих проблем существуют загоризонтные радары, однако журналисты Gazeta считают, что они слишком большие, а цели обнаруживают слишком неточно.

Стоит отметить, что летом этого года в "Алмаз-Антее" заявили, что ЗРС С-400 получила интеллектуальную ракету, способную обстреливать загоризонтные цели. Она использует активное самонаведение, а также использование информации от внешних источников и других радиолокаторов.

Сообщается, что в командном пункте системы есть мощные радиолокаторы, которые позволяют засекать цели на большой дальности.

У России большой опыт эксплуатации зенитно-ракетных комплексов, поэтому вряд ли дела обстоят настолько плохо, как себе представляют авторы Gazeta, которые нашли у С-400 и другие недостатки.

Они уверяют, что что у комплекса слабая микроэлектроника и система управления, и и-за этого С-400 якобы уступает в точности американским MIM-104 Patriot. При этом поляки признают, что ОТРК "Искандер", размещенные в Калининградской области, способны уничтожить любую цель в Польше.

В прошлом году Варшава подписала контракт на поставку MIM-104 Patriot  в конфигурации PAC-3+ на сумму $4,75 млрд. Но не помогут даже эти ЗРК.

Александр ИЛЬИН

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