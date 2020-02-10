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Кошмар США: Ту-160М вооружат "Кинжалами"

Кошмар США: Ту-160М вооружат "Кинжалами"
Фото: Минобороны РФ/ТАСС
Бомбардировщик сможет нанести ядерный гиперзвуковой удар

Бомбардировщики Ту-160М вслед за Ту-22М вооружат гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе, проработка проекта должна завершиться до конца 2020 года.

Официально в Минобороны эту информацию не прокомментировали. Ранее модернизированный Ту-160М совершил свой первый полет с новыми двигателями НК-32 и современной авионикой.

Теперь в планах Минобороны модернизировать оставшиеся ракетоносцы, а в будущем строить аналогичные машины с нуля, правда на Западе возможности российских авиастроителей ставят под сомнение.

На данный момент гиперзвуковыми комплексами "Кинжал" вооружены перехватчики МиГ-31К. Благодаря большой скорости истребитель разгоняет ракету на 10 Махов. Ту-22М и Ту-160М также являются сверхзвуковыми самолетами и способны разогнать "Кинжал" до гиперзвука. А так как бомбардировщики значительно больше перехватчика, они смогут нести сразу несколько ракет.

Как сообщало РИА "Новости" еще в 2018 г., модернизированный Ту-22М3М сможет нести до четырех "Кинжалов", а также Х-32 и Х-101, как "Ту-160М.

Ракету "Кинжал" называют воздушной версией "Искандера" – квазибаллистической ракеты. Сбить ее крайне трудно: она слишком быстро летит и маневрирует.

Александр ИЛЬИН

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